明年度國防預算增逾1成 全訊可望受惠

行政院主計總處 25 日通過明年度中央政府總預算案，後續將送交立法院審查，其中，明年度國防預算整體規模將達到 5863 億元，年增 716 億元、增幅達 13.9%，年初立院通過的海空戰力提升計畫採購特別條例也將開始落實，可望為相關供應商再添動能，砷化鎵整合元件廠全訊 (5222-TW) 將受惠。

國防部明年編列 4151 億元，較今年增加 475 億元，增幅約 12.9%，若加計新式戰機採購、海空戰力提升計畫特別預算各約 451、632 億元，及非營業特種基金 629 億元，合計整體規模將達 5863 億元，年增 716 億元、年增幅 13.9%，預算數、增幅雙創新高，估占整體 GDP 約 2.4%。

主計總處說明，新式戰機採購、海空戰力提升的特別預算即為年初立院通過，共編列約 2373 億元的特別條例預算，將分年度執行，採購各式精準飛彈、量產海軍高效能艦艇等，強化國防安全。

隨著國防預算再提升，主攻國防應用商機的全訊可望受惠，全訊目前來自政府國防標案產品比重占整體營收約 8 成，全訊指出，單月營收受標案出貨排程、產品驗收進度有所變動，但整體合約執行進度不變，估下半年隨標案出貨旺季來臨，國防軍工產品出貨量將逐步提升，今年營收可望較去年成長。

全訊進一步指出，受惠政府積極推動國防自主政策、國內廠商技術能力大幅提升，國防相關產品國內自製率明顯增加，全訊身為國內固態功率放大器模組 (SSPA) 主要製造商，將成主要受惠者之一，且過去三年政府標案相關的國防產品出貨量年增均達逾 2 成，在手訂單能見度也已達 2024 年。

另一方面，全訊新廠也已完成建置，目前正申請使用執照，預計將在第三季搬遷完成，第四季開始加入生產行列。