去年比較基期偏高 1月僑外投資件數、金額雙減

經濟部投審會今 (20) 日公布 1 月僑外投資統計結果，受去 (2022) 年比較基期偏高影響，件數、金額雙雙呈現年減，其中，核准僑外投資件數為 161 件、年減 1.83%，金額則達 2 億 9167.3 萬美元(約新台幣 87 億 5019 萬元)、年減 80.23%。

投審會說明，去年比較基期較高，主因核准丹麥商 CI II CHANGFANG K/S 等對哥本哈根基礎設施彰芳股份有限公司增加貸款投資，用以轉投資彰芳離岸風場等大型投資案所致，而 1 月核准新設公司件數為 95 件，投資金額為 2158 萬 2167 美元 (約新台幣 6 億 4746.5 萬元)。

另外 1 月也核准新南向國家來台投資件數為 37 件，則較去年增加 15.63%，不過金額下滑 17.74%，金額約 7376.3 萬美元 (約新台幣 22 億 1289 萬元)，其中投資來源地主要為新加坡、泰國、澳大利亞，而陸資來台投資則與上年同期相同，維持 4 件，不過金額年減 80.67%，降為 88.2 萬美元 (約新台幣 2646 萬元)。

對外投資方面，投審會 1 月核准 (備) 對外投資件數為 36 件、年減 26.53%，投 (增) 資金額則微增 1.95%，達 4 億 2034.2 萬美元 (約新台幣 126 億 1026 萬元)，核准 (備) 對新南向國家投資件數為 12 件、年減 20%，投 (增) 資金額為 2 億 3818.4 萬美元 (約新台幣 71 億 4552 萬元)、年增 248.66%。

投審會最後補充，對中國大陸投資方面，1 月核准對中國大陸投資件數為 27 件、年減 35.71%，核准投 (增) 資金額計美金 2 億 8374.9 萬元 (約新台幣 85 億 1247 萬元)、年減 6.5%。