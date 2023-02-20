漢達兩藥品授權董總簽訂銷售合約 營運將進入成長期

漢達生技 (6620-TW) 旗下治療癌症的 505(b)(2) 新藥 VYSENTRI、戒菸輔助劑 HND-032 藥品技術，授權董事長及總經理簽訂藥品銷售授權合約，由於兩項產品已進入美國 FDA 藥證審查階段，預期營運將進入成長期。

漢達指出，治療癌症的 505(b)(2) 新藥 VYSENTRI、HND-033 與某生技 P 公司簽訂銷售授權合約，董事會通過授權董事長與其洽談合約事宜並簽署相關文件；戒菸輔助劑 HND-032 藥品技術，董事會同樣授權董總洽談合約事宜並簽署相關文件。

事實上，漢達癌症用藥 HND-033 已經取得兩項孤兒藥資格，預計上半年美國 FDA 會給出藥證最終結果。

戒菸輔助劑 HND-032 也期望今 (2023) 年取得美國藥證，公司看好，美國戒菸市場約 9 億美元，隨著國際大廠陸續退出市場，僅剩一家藥廠，競爭降低，初期有機會先拿下 9% 市占。

漢達認為，旗下多發性硬化症用藥與胃食道逆流用藥展開銷售，加上癌症用藥 HND-033 有望上半年拿藥證、戒菸輔助劑 HND-032 則會在本季取證，今年將是公司的轉變年。法人看好，在銷售分潤金與里程碑金貢獻下，漢達今年營運有望轉盈，力拚三年市值上看 10 億美元。