盤中速報 - 致茂(2360)急跌-2.5%報195.5元，成交724張

致茂(2360-TW)近5分K跌速2.5%，06日09:04報195.5元，成交724張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

致茂(2360-TW)近5日股價上漲1.91%，所屬產業為其他電子業，相關其他電子類指數下跌0.13%。台灣加權指數上漲1.53%，股價波動與大盤表現同步。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+494 張
  • 外資買賣超：+140 張
  • 投信買賣超：+365 張
  • 自營商買賣超：-11 張
  • 融資增減：-101 張
  • 融券增減：+2 張

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