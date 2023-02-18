台電興達混氫計畫動土 估2024年提前達混氫5%發電示範

台電因應電力淨零目標，去年 4 月即與西門子能源公司 (ENR-US) 簽署混氫發電示範合作備忘錄 (MOU)，目標 2025 年達燃氣混氫 5% 發電示範，今 (18) 日進一步在興達電廠舉行計畫動土儀式，預計年底正式投入測試運轉，2024 年可望提前達標混氫 5% 發電示範。

台電指出，面對 2050 淨零排放國際目標，正積極發展再生能源與儲能系統，同時透過新能源應用，讓既有發電機組可兼顧穩定電網與減少碳排，此次選定興達電廠混氫發電示範計畫將以既有燃氣 3 號機第 3 部氣渦輪發電機為主體，與同類機型在歐洲已實際投入混氫發電的原廠西門子能源公司合作，改造燃燒器，打造國內首部可混燒氫氣的發電機組。

台電表示，氫氣是以高壓氫氣槽車運送至電廠，為確保混燒發電時氫氣輸送穩定，將同時於 3 號機廠房外設置氫氣槽車放置區、加氫站與輸送管線，預計 11 月完成改造與新建工程，12 月正式邁入氫氣混燒驗證階段，2024 年可望提前達標燃氣混氫 5% 發電示範，未來也可望將混燒比例逐步提升至 15%。

台電除陸續攜手西門子、三菱等國際大廠推動既有發電機組結合新能源應用的燃氣混氫、燃煤混氨發電示範，台電今年 2 月也與我國學術研究最高機關中央研究院簽署減碳綠能合作備忘錄，將在去碳燃氫、地熱、海洋能等領域密切合作，努力透過多元管道務實朝電力淨零目標邁進。

另一方面，外界也高度關注今年電價是否調漲，經濟部次長暨台電代理董事長曾文生回應，將提報國際燃料價格給審議會參考，同時強調台電是受審查單位，而非評議單位。