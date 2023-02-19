NCC維持國內電波環境 設立南州高頻監測系統

NCC南州高頻電波監測站行動監測車。(鉅亨網記者沈筱禎攝)
NCC南州高頻電波監測站行動監測車。(鉅亨網記者沈筱禎攝)

國家通訊傳播委員會 (NCC) 為提升頻率監測效能、擴大監測範圍，投資超過 8000 萬元建置新世代高頻電波監測系統，範圍從既有的 200MHz 擴大延伸至 500KHz，一旦有國際頻譜干擾可快速找到源頭。

新世代高頻電波監測系統建置在屏東南州、桃園崙坪兩處高頻監測站，從事高頻 (HF)(3-30MHz) 無線電波監測，來掌握台灣地區高頻無線電波頻譜，處理國際電波干擾處理，協調通訊頻率。

NCC 表示，新世代高頻電波監測系統自 2019 年中開始規劃興建，直到 2021 年 10 月才完工啟用，主要是監測 20MHz 以下的頻段，目前此頻段多為國家研究單位偵測海浪、AM 廣播電台在使用。

NCC 補充，此系統對頻率掃描速度加快，接收靈敏度提高、定位精確度提升，並有 AMM(自動量測模式)，可 24 小時針對頻率進行偵測。

此外，為維護國內頻率使用環境，此系統若偵測到非法頻率時，會再向上主管單位取締，若是商用上受到干擾，則會提出改善方法。

新世代高頻電波監測系統目前共有三大效益，分別為提升監測效能、優化環境監控、維護電波秩序；功能還涵蓋訊號品質測量、測向與定位、頻譜占用率測量、發射源偵測等。

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