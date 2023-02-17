上周美股IPO景氣回溫 15個月來最繁忙 金額達前周6倍

IPO 寒冬是否真的過去了？在俄羅斯入侵烏克蘭和通膨反彈引發一輪市場波動，並阻止 2022 年大多數 IPO 一年後，上周出現一連串企業掛牌的上市。根據 Dealogic 的數據，這是 15 個月來最繁忙的一周。

上周總計完成 5 項 IPO，包括太陽能技術公司 Nextracker Inc (NXT-US) 的 6.38 億美元和中國感應器製造商禾賽集團 (Hesai Group)(HSAI-US) 的 1.9 億美元。根據 Dealogic 的數據，IPO 總共募集約 11.7 億美元的資金，是前周 1.93 億美元 的 6 倍。

IPO 諮商銀行和律師表示，如果市場在市場波動性下降和企業估值上升的幫助下繼續解凍，預計幾家蓄勢待發的大公司，包括社交媒體公司 Reddit 和軟銀旗下的晶片製造商 Arm Holdings，都可能會 2023 年下半年啟動 IPO。

巴克萊美洲股票資本市場聯席主管史托維 (Rob Stowe) 表示：「看到這些交易真的令人鼓舞。這是更全面的 IPO 市場復甦的第一步，一些更強勁的產業帶動了早期趨勢」

Dealogic 數據顯示，2022 年不包括空白支票收購公司 (BCAC) 在內的 IPO 募集資金為 20 多年來最低，僅募得 87 億美元，而 2021 年為 1541 億美元。

華爾街的恐懼指標 Cboe 波動率指數 (VIX) 自年初以來下跌近 12%，代表投資人的焦慮情緒有所減輕，並讓 IPO 的啟動變得更加容易。

摩根士丹利美洲股權資本市場聯席主管韋頓霍爾 (Andrew Wetenhall) 表示，「我認為我們所處的市場至少已經開始開放，但並不是每個公司都想要 IPO。」

部分顧問表示，某些公司在決定啟動 IPO 之前等待趨勢持續復甦。他們補充說，如果市場繼續復甦，這可能至少要到夏天才能實現。

摩根大通股票資本市場副主席外斯 (Michael Wise) 表示：「可能要到夏季才會開始看到更傳統的 IPO 行程。下一波 IPO 將是非常特定產業和主題性導向。」