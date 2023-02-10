〈專利排行榜出爐〉去年專利申請總件數年減0.8% 發明專利逆勢創十年高

經濟部智慧財產局今 (10) 日公布 111 年度專利申請統計，統計去年共受理專利申請 72059 件，年減 0.8%，不過發明專利達 50242 件、年增 2%，創下近十年新高，新型專利、設計專利則各有 14662、7155 件，均年減 7%，至於商標註冊申請則達 94778 件，大致維持持平。

智慧局觀察，本國人發明專利申請穩定持平，去年本國人發明專利申請 19400 件，年減 0.8%，主因個人、研究機構件數下降，但企業、學校各增 1%、7%，而新型專利、設計專利則各申請 13669 件、3411 件，年減 6%、3%，同樣是個人及企業件數減少，不過減幅較 110 年度收斂。

外國人發明專利申請也是主要申請類型，件數達 30842 件、年增 4%，新型、設計專利則分別申請 993 件、3744 件，均呈現年減，至於外國專利申請前五大國家地區，分別為日本、美國、中國、南韓、德國，若進一步以專利類型來看，發明及設計專利申請量均以日本最多，新型專利則為中國居首。

商標方面，智慧局統計去年我國商標註冊申請 122320 類、約 94778 件，為近 20 年以來僅次於 110 年的 123217 類、約 95917 件，其中，本國人註冊申請 74326 件、年增 1%，外國人則有 20452 件、年減 9%，國家地區則依序為中國、美國、日本、南韓、香港等。

智慧局進一步分析，本國法人以統一企業申請 834 類最多，且自 109 年起蟬聯第一，其次是王品餐飲的 189 類、金車公司的 163 類，外國法人則以新加坡 AI 公司艾彼普拉斯申請 150 類最多，騰訊控股、壯生和壯生 (Johnson & Johnson) 則並列第二。

審查績效上，智慧局說，發明專利平均首通期間為 8.8 個月、商標為 5.2 個月，維持穩定合理審查期間，而在平衡審查品質及時效下，發明專利、商標平均審結期間各維持在 14.3 個月、6.5 個月。

另一方面，智慧局今日也公布國家發明創作獎得獎名單，智慧局表示，國家發明創作獎是政府為鼓勵從事創新研發並獲得發明、新型或設計專利的創作者設立的發明界最高榮譽獎項，獲獎者除獲頒發獎狀及奬座外，也可獲得獎金，111 年國家發明創作獎合格參選件數共 459 件，其中參選發明獎 382 件、創作獎 77 件。