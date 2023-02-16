晶圓雙雄點火電金傳齊揚 台股漲逾百點收復15500整數關卡

美股四大指數收紅，台股今 (16) 日跟進反彈，指數開盤上漲 41.57 點以 15474.46 點開出，在晶圓雙雄點火多頭、金融、傳產助陣，帶領指數上漲逾百點，早盤指數漲逾百點、高點站上 15538.60 點，重新收復 15500 點整數關卡。

觀察今天大盤走勢，除了生技翻黑獨憔悴外，電金傳三大族群在資金雨露均霑下同步走揚，電子股次族群包括載板、面板、IC 設計族群相對強勁，傳產則以百貨、航運較有表現，成為點燃大盤多頭的主力。

權王台積電 (2330-TW) 無懼 ADR 大跌逾 5%，今天以 528 元開出後，早盤高點一度站上 531 元後拉回震盪整理，盤中持續在平盤上整理；聯電 (2303-TW) 早盤同樣在平盤之上整理，盤中股價在 50.1 元到 50.5 元區間震盪。

航運族群主要聚焦在航空股，在星宇航空股價強漲效應下，激勵航空雙雄華航、長榮航股價帶量上漲，盤中均有 2% 以上漲幅；貨櫃三雄長榮、萬海、陽明則相對疲弱，盤中股價在平盤上游移。

百貨股中富邦媒盤中大漲逾 4%，三商家購盤中上漲逾 2%，淘帝 - KY、麗嬰房、阿瘦等也是買單敲進標的，盤中股價在平盤上整理。

面板雙虎中群創早盤帶量上漲，開盤以 13.3 元開出後，盤中漲幅超過 2% 以上，帶動盤中股價高點站上 13.45 元；友達股價同樣強勁，開盤以 17.5 元開出後，盤中股價暫收在 17.8 元高點震盪。