〈電信三雄財報〉中華電再度拿下單月獲利王 1月每股賺0.42元

中華電 (2412-TW) 隨著三大事業分公司延續成長動能，1 月每股純益 0.42 元，再度拿下單月獲利王寶座，超越台灣大 (3045-TW) 的 0.3 元、遠傳 (4904-TW) 的 0.26 元。

中華電 1 月營收 177.6 億元，月減 15.3%、年增 2%；EBITDA 74.4 億元，月增 8.5%、年增 3.2%；稅後純益 32.6 億元，月增 17.7%、年增 3.3%，每股純益 0.42 元。此外，營收、稅前盈餘及每股純益皆大幅超越財測目標。

公司說明，由於核心業務與資通訊業務表現續揚，帶動整體營收與淨利攀高；行動業務延續成長動能，5G 用戶數與整體 090 門號數持續增加，加上包括國際漫遊在內的行動數據業務有相當亮眼表現，行動服務營收與去年同期相比增加 6.3%，連續 22 個月成長，行動月租型 ARPU(每用戶平均收入) 則年增 3.7%，亦已連續 22 個月上揚。

固網寬頻部分，國際海纜需求持續成長，帶動國際電路營收較去年同期有雙位數的增長；國內固網寬頻部分，今年推出「速在有禮」延續去年「速在必行」客戶跨階升速策略，國內寬頻接取營收及數據網路營收保持動能雙雙攀升，寬頻 ARPU 年增 1.2%，連續 25 個月年成長。

資通訊業務相關營收成長動能續強，包括 IDC、雲端、資通安全與智慧聯網等三大重點業務及整合專標案營收年增率皆達高雙位數以上，其中以 IDC、雲端及資通安全業務表現最佳。

截至 1 月底止，行動通信總客戶數達 1,265.5 萬戶，其中，090 月租型客戶數與去年同期相比，已連續 25 個月成長；光世代寬頻用戶數為 375.1 萬戶，其中，高速用戶因防疫居家需求與「速在有禮」方案吸引，300Mbps 以上客戶達 98.5 萬戶；MOD 客戶數則達 205.2 萬戶。

國際永續評比機構 S&P Global 甫公布 2023 年永續年鑑，中華電信榮獲標普全球 ESG 分數前 5% 的殊榮，於全球超過 7,800 家參與評選的企業中表現優異，為國際級產業領導者，並以「綠化低碳、數位賦能、誠信透明」三大永續願景為 ESG 目標，積極作為屢創業界第一。

中華電信秉持「以客戶為中心」的理念提供客戶最佳體驗，繼 2022 年 12 月獲得 OPENSIGNAL 台灣 5G 網速體驗第一名大獎肯定外，再次獲國際權威機構 SPEEDTEST® 認證為「台灣 5G 網速第一名」、「最佳行動涵蓋」及「最佳行動網路」三冠王，創造高速 5G 服務及優質的行動網路體驗。