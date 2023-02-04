台灣燈會主燈將登場 中華電佈建200台基地台

全台燈會活動陸續登場，2023 年台灣燈會主燈玉兔壯彩將在元宵節晚上、台北國父紀念館正式點亮，中華電 (2412-TW) 因應疫情解封後的首場大型燈會活動，在四大展區佈建近 200 台最新型高效能基地台，滿足尖峰時段使用行動上網數據量的需求。

中華電補充，基地台運用 AI 大數據分析網路話務熱區，機動配置基地台及擴充網路容量，並以 C-RAN 高效能設備集中化技術，提供倍數級以上處理能力，用戶皆能以最高品質的 4G/5G 行動網路。

為讓全台用戶元宵出遊賞燈，行動上網隨拍隨傳，中華電也針對全台各縣市燈會活動，包括新北燈會、桃園燈會、平溪天燈節、宜蘭冬山舊河港燈節、花蓮太平洋燈會、中臺灣元宵燈會、等熱門活動與景點，佈建擴充近 500 台高效能基地台，更動員上百名工程人員即時優化燈會現場人潮尖峰時段的網路品質，提供穩定、順暢及高速的 4G/5G 行動網路服務。

中華電繼 2022 年 12 月獲得 OPENSIGNAL 台灣 5G 網速體驗第一名大獎肯定外，此次在 SPEEDTEST 2023 年 2 月最新公布的台灣行動量測報告中一舉獨獲 2018-2022 連續 5 年最佳行動涵蓋和連續 5 年最佳行動網路冠軍，蟬聯 2021-2022 台灣 5G 網速第一名大獎。

網路技術分公司簡志誠總經理表示，獲獎再次印證中華電信致力於以客戶為中心的建設獲得國際認證與用戶肯定，中華電信將持續擴大網路建設，提供客戶 5G 綿密的涵蓋與極致的網速體驗。