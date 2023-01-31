券商公會列七大重點工作 陳俊宏透露這一點是重中之重

券商公會理事長陳俊宏今 (31) 日指出，對於證券市場有七大項業務推動重點方向，尤其籲請儘速完成權證避險降稅修法，期立法院在今年新會期通過，是業務發展的重中之重。

回顧去年，陳俊宏指出，券商公會受俄烏戰爭、全球通膨疑慮、美國持續升息、美中貿易戰和台海緊張等多重因素影響，台股隨國際股市波動劇烈，券商營運較為辛苦。

展望今年，陳俊宏期盼國內外利空出盡，國內經濟穩健成長，台股回歸基本面行穩致遠。

陳俊宏指出，券商公會有七大工作方向，尤其要推動權證避險降稅修法完成，懇請立法院在今年新會期一定要通過，屆時將可形成提高權證成交量、有利交易稅增加、投資人可買到較便宜權證三贏局面，藉此活化權證市場，並進一步活絡台股。

第二，券商公會期精進發行及交易制度，建議參考國際慣例，可由券商提供其股款繳納之資金融通服務，同時，建議放寬創新板 IPO 案件承銷制度，並再縮短盤中零股交易撮合間隔時間至 5 秒等。

第三，深化複委託業務服務，以提升國際競爭力，包括開放證券商複委託業務得辦理外幣融資、複委託業務得辦理出借業務。

第四，推動掛牌商品多元化，並建請櫃買中心通盤研議證券新種金融商品 (結構型商品) 可否上櫃掛牌交易、建議開放證券商也可發行外幣計價結構型債券。

此外，券商公會將持續拖動券商信託業務的成長，推動建立融通業務風險總歸戶機制，以提升市場風險管控，以及強化證券商資安防護機制，提升資安韌性。