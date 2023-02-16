中國1月70城房價回穩 終結連跌16個月走勢

中國 1 月房價回穩，結束連續 16 個月下跌走勢，顯示政府擴大支持房市的措施奏效。

中國國家統計局周四（16 日）公布的數據顯示，1 月 70 城新屋價格（不含保障房）與去年 12 月相比持平，前月是下跌 0.25%。中古屋房價降 0.28%，降幅也比前月的 0.41% 小。

中國監管機關在去年 11 月公布一項振興房地產業的全面計畫，主要側重於供應方面，承諾向資金緊張的建商提供支持。從那時起，政府官員進一步採取措施，提振購房者需求，並確保該產業穩定成長。

今年 1 月是房市需求的關鍵考驗，因為在疫情封鎖期間滯留在大城市的農民工和白領階級，多年來首度有機會在農曆春節期間返鄉賞屋。

國家統計局同日在《求是》發表文章，宣示要堅持「房住不炒」定位，實施好房地產市場平穩健康發展長效機制。

中國央行周三則表示，於上周五召開 2023 年金融市場工作會議，表示要切實落實「兩個毫不動搖」，拓展民營企業債券融資支持工具（「第二支箭」）支持範圍，推動金融機構增加民營企業信貸投放。「兩個毫不動搖」意指毫不動搖鞏固和發展公有制經濟，毫不動搖鼓勵、支持、引導非公有制經濟發展。

去年，為落實「穩經濟」一攬子政策措施，堅持「兩個毫不動搖」，支持民營企業健康發展，在人民銀行的支持和指導下，中國銀行間市場交易商協會繼續推進「第二支箭」，支持建商等民營企業發債融資。

中指研究院指數事業部研究副總監徐躍進表示，1 月以來，疫情影響逐漸減弱，加上政府調整房市調控政策，部分城市二手房業主掛牌預期有所回升，需求端亦出現回暖跡象。整體來看，隨著房市政策環境進一步寬鬆，市場預期與信心有望逐漸修復，核心一、二線城市二手房市場有望迎來復甦。