中國70城新屋房價連降16個月 疫情干擾政府救房市

上月中國 70 城新屋房價連續第 16 個月走下坡，顯示新冠肺炎疫情急速惡化，削弱政府拯救房市力道。

中國國家統計局周一（16 日）公布的數據顯示，去年 12 月 70 城新屋房價（不含保障房）較前月下跌 0.25%，跌幅與去年 11 月相同。全年房價累跌 2.3%。

近來中國政府公布一項全面振興房地產業的計畫，主要側重於供應面，承諾向資金緊張的建商提供財務支持。從那時起，政府官員進一步採取措施，拉抬購房者需求，並確房市穩定成長。

然而，在政府突然放棄「清零」政策後，疫情快速惡化，減弱這些救房市措施的效果。企業和消費者的信心也仍未回到疫情前的水準。

S&P Global Ratings 信用分析師 Esther Liu 說：「在中國當局努力減輕建商的流動性壓力後，陷入困境的建商，可以暫時喘口氣，但讓建商擺脫危機的唯一途徑，是銷售回升。」

降低購屋者借貸成本，是決策官員試圖提振需求的一種方式。央行與銀保監會在本月發布《關於建立新發放首套住房個人住房貸款利率政策動態調整長效機制的通知》，表示自去年第 4 季起，各城市政府可於每季度末月，以上季度末月至本季度第二個月為評估期，評估當地新屋房價。若新屋房價與前月、與去年同期相比，均連續第三個月下跌，當地政府可階段性維持、下調或取消首套房貸利率政策下限。

去年 9 月，人民銀行、銀保監會曾發布通知，宣布階段性放寬部分城市首套房貸利率下限，表示去年 6-8 月新屋房價連續下跌的城市，在去年年底前，允許當地政府階段性放寬首套商業性個人住宅貸款利率下限。

根據當時官方政策表述，該政策執行到「2022 年底前」。業界專家表示，中國央行這次公布的新政策，是對前期階段性放寬首套房貸利率下限政策的延續和深化。目前外界尚不清楚這些措施是否足以重振房市。

中指研究院表示，儘管政府頻頻提出利多政策，但目前民眾收入預期弱，潛在買家仍在觀望，加上疫情衝擊仍會持續一段時間，因此，短期內房市依然面臨調整壓力。