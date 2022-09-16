中國8月70城房價 一線大城漲幅收斂 二線降幅擴大

中國 8 月 70 城房價數據顯示，一線大城房價漲幅收斂，但二、三線城市降幅擴大，凸顯儘管北京推出一系列刺激措施，但房市景氣回升可能需要更多時間。

國家統計局周五（16 日）發布的數據顯示，8 月在 70 座大中城市中，新屋和中古屋銷售價格較前月下滑者，分別有 50 座和 56 座，各自較前月增加 10 座和 5 座。

8 月一線城市新屋銷售價格較前月漲 0.1%，漲幅較前月回落 0.2 個百分點；中古屋銷售價格從前月的漲 0.2% 轉為持平。

二線城市新屋銷售價格從前月的持平轉為下跌 0.2%，中古屋銷售價格降 0.3%，降幅較前月擴大 0.1 個百分點。三線城市新屋和中古屋銷售價格分別跌 0.4% 和 0.5%，降幅各自較前月擴大 0.1 和 0.2 個百分點。

中國規模 2.4 兆美元的新房市場，幾乎未見復甦跡象，拖累中國經濟成長腳步。經濟學家持續下修對今年國內生產毛額（GDP）的預測，目前預測擴張 3.5%，遠低於官方的 5.5% 的目標。

在中共中央政治局要求化解房市危機後，最近幾周地方政府增強刺激力道，至少提出 70 項房市寬鬆措施。儘管中央政府避免直接提出刺激措施，但一直默許地方政府放鬆房市緊縮措施，並提振需求。

房價下跌，以及「爛尾樓」屋主拒繳房貸，正衝擊市場信心。失業率上升與嚴格封鎖限制，也拖累經濟活動。