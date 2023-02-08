美躉售蛋價已大跌 消費者近期可望放心吃蛋

美國近幾周躉售蛋價已自紀錄高點下降，意味著消費者很快就能在雜貨店降低買蛋的心痛感。

但躉售蛋價到零售蛋價的定價動態以及其他因素，仍意味著短期內無法確定蛋價走向。

據專門從事食品批發的市場研究公司 Urner Barry ，美國周一 (6 日) 躉售蛋價跌至每打 2.61 美元，與 12 月 19 日 5.43 美元左右的峰值相比大跌 52%，與 2023 年開始時的價位下跌 47%。其中西部大白蛋 (Midwest Large White Egg) 基準價格是雞蛋產業廣泛引用的晴雨表。

Urner Barry 高階分析師 Angel Rubio 指出，躉售蛋價已大跌，且是非常大幅度的向下調整。

美國 2022 年通膨居於歷史高位，但雞蛋價格表現更突出，漲幅超過幾乎所有其他消費品。

根據消費者物價指數 (CPI) 的統計資料，2022 年平均零售物價上漲近 60%，但根據美國勞工統計局數據，去年 12 月一打 A 級大雞蛋平均零售價 4.25 美元，較一年前同期 1.79 美元一打的價位翻升一倍以上。

食品經濟學家表示，2022 年美國爆發史上最致命的禽流感，造成數百萬隻鳥類死亡，也影響到產蛋母雞，嚴重擾亂雞蛋供應。

禽流感問題通常夏季會消退，但去年夏季卻未照慣例，新爆發的疫情恰逢冬季假期前後的需求高峰。

美國疾病管制預防中心 (CDCP) 數據顯示，「高致病性禽流感」最終導致 47 個州約 5800 萬隻鳥類死亡，打破 2015 年創下禽流感致 5050 萬隻鳥死的紀錄。

在發現禽流感病例後，農場須先撲殺才能遏制疫情傳播，接著該農場必須耗費數月才能重新生產和銷售雞蛋。與此同時，買家也必須找到新的供應商才能上架雞蛋，當時全美廣泛上演此動態，也導致價格上漲。

美國農場行動組織 (Farm Action) 曾質疑蛋價上漲並非因禽流感，要求聯邦貿易委員會 (FTC) 調查雞蛋供應商之間是否串通以聯合漲價，但食品經濟學家大致上淡化了此一爭論。