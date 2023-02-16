〈財報〉思科業績、財測報喜 調升全年展望 盤後一度漲約10%

思科業績、財測報喜 調升全年展望 盤後一度漲約10% (圖：AFP)
思科業績、財測報喜 調升全年展望 盤後一度漲約10% (圖：AFP)

網路設備大廠思科 (Cisco) 周三 (15 日) 公布上季業績和本季財測均優於預期，並調升全年展望，顯示科技設備需求仍有支撐，消息一度帶動思科盤後股價勁揚約 10%。

FY 2023 Q3 財測 v.s. Refinitiv 共識預期
  • 營收：年增 11% 至 13% v.s. 135.8 億美元 (年增近 6%)
  • 調整後每股淨利 (EPS)：96 美分至 98 美分 v.s. 89 美分

思科去年因缺料和庫存過剩而陷入困境，公司也在努力處理積壓訂單。財務長 Scott Herren 表示，因部分零件供應受限，上季的軟硬體積壓訂單仍遠高於正常水平，但確實有全面改善。

執行長 Chuck Robbins 在電話會議上表示，需求仍保持穩定，公部門業務表現較以往強勁，至於服務供應商的部分，一些客戶的交付情況正在改善。

思科調升 2023 會計年度財測指引，預估全年調整後 EPS 為 3.73 美元至 3.78 美元，營收年增 9% 至 10.5%，均遠超分析師預估。

Herren 解釋，調升全年預期的原因與經常性收入成長、供應鏈以及未來營收前景改善有關。

思科 (CSCO-US) 周三收漲 1.57% 至每股 48.45 美元，優異的業績表現和樂觀的展望，一度帶動盤後股價大漲約 10%，截稿前漲幅收斂至 3.4%。

FY 2023 Q2(截至 1/28) 財報關鍵數據 v.s. Refinitiv 預期
  • 營收：135.9 億美元 (年增 7%) v.s. 134.3 億美元
  • 淨利：36 億美元 (年增 3%)
  • 調整後 EPS：88 美分 (年增 5%) v.s. 86 美分

按業務來看，思科最大業務部門 Secure Agile Networks 上季營收達 67.5 億美元，年增 14%，高於 StreetAccount 訪調分析師預期的 65.2 億美元。該部門主要提供資料中心與網路交換器。

不過，包含路由光纖網路硬體在內的網路發展部門貢獻營收 13.1 億美元，年減 1%；含 Webex 在內的協作部門營收為 9.58 億美元，年減 10%，兩者均遜於 StreetAccount 共識預期。

思科並宣布派發每股 39 美分的普通股股利，較前一季增加 1 美分或 3%。

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