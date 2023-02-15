群創技轉助印企設LCD面板廠 估最快2024年進入量產

面板大廠群創 (3481-TW) 進軍印度市場，宣布將與印度企業 Vedanta Group 簽訂 TFT-LCD 技術移轉合約，協助其在印度當地建立第一條具備量產能力的 TFT-LCD 產線，研調機構 Omdia 預期，群創將協助 Vedanta 建置 8.6 代線的 LCD 工廠，其中，後段模組產線可望在 2024 年進入量產。

群創昨 (14) 日公告，因應新興市場快速成長、全球布局策略，將與印度 Vedanta 集團及其子公司 Vedanta Displays Limited 基於印度及新興市場長期業務發展考量，協助其在印度建立 TFT-LCD 顯示面板前後段生產據點，以就近供應服務當地市場需求。

Omdia 表示，群創這次的技術轉讓將成為 Vedanta 的重要里程碑，因為在群創的支持下，Vedanta 可望成為印度本土首家平板顯示器製造生產商，應用涵蓋 TFT、彩色濾光片、前端 Cell、後端模組等，並預測該廠將採用群創 8.6 代線廠 2250 x 2600 mm 基板，月產能則估達 6 萬片。

Omdia 認為，雙方達成技術移轉協議後，尚須通過印度當地政府許可，但預計今年年中獲得許可後，即可啟動建廠作業，其中，後端模組產線預計明年設備進駐後就可望量產，前端產線則會在 2023 年底到 2024 年啟動建置，並預期量產時間將落在 2026 年後。

Omdia 進一步分析，該面板廠預期將落腳在印度港口城市之一的巴魯奇 (Bharuch)，同時雙方的技術移轉協議也符合印度自 2014 年以來推行的印度製造政策，且在近年地緣政治下，印度政府對國際企業招手的力道也進一步提升。

對群創而言，Omdia 認為也是好事一樁，尤其近期產業市況低迷，群創可望透過技術移轉，取得一筆一次性的技術轉讓費用，且在該廠量產後，持續收取專利費，為營運帶來現金流。