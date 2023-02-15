【產業概觀】特斯拉車價大降意欲何為？挾利潤優勢提高市佔！汽車產業概況

隨著晶片荒有漸漸落幕的態勢，供給端改善的背景下，汽車產業是除了 ChatGPT 以外 2023 市場最關注的焦點之一，主要原因為基期相較低、且能源車成為各國政府大力發展的方向有關。

一、全球乘用車預估銷量

雖然 2023 年通膨可能成為車市逆風的重要因子，但就上圖來看，先前供給端的影響使得車市在 2020~2022 年期間明顯低於往常的平均水準，這也意謂當前汽車庫存水位仍低，在缺料與零組件緩解後，客戶就有極高機率建立健康的庫存水位，產業位於低基期，就可能成為驅動今年車市重返增長的重要因素。

明確知道產業位於低基期後，接著就是供給端究竟有無改善？

疫情爆發後大多廠商減少生產，使得汽車產業在 2020 年下半年遭遇缺貨，預測機構 AutoForecast 數據顯示，晶片上的短缺使得全球汽車市場累計減產達 400 萬輛，其中北美、歐洲地區各約減產 100 萬、中國則是 17 萬輛，這是影響汽車銷售下滑的主要因素，但最壞的情況已經過去。

隨著庫存週轉天數回復正常水準，可以確定缺料已有所緩解，在基期低且上游缺料緩解的背景下，就有助於汽車產業重返成長，不確定因子則是同先前所提，總體經濟不確定性，可能會影響到市場的消費意願。

二、新能源車成車市重中之重

在汽車產業中，主要以燃油車和新能源車為主，但當前最具顯著動能的當屬新能源車，這也與各國推行新能源相關激勵的政策呈高度相關，整理表列如下

2021 年與 2022 年新能源車的銷量分別年成長 104% 與 62%，佔全球車市比重來到 8%、13%；其中中國銷售佔比達 65%，接著是歐洲的 25%，美國佔比則是 10%，在各國政策引導下，能源車將成為帶動市場成長，產業轉型的主要動力。

法人機構預估，全球 2025 年 EV 銷量突破 2,000 萬輛，且 2021~2030 年 CAGR 達 21%。

其中中國在政策和市場驅動下，當前是能源車最為重要的銷售地區，滲透率排行全球第一，政策引導也令許多自主品牌如雨後春筍般的冒出來，車商彼此競爭態勢已起。

這也是特斯拉此時大降價的因素之一。

三、特斯拉擁利潤優勢，降價意在擴大市佔

2022 年底中國針對能源車的補貼告一段落，這也代表能源車在中國由政策驅動轉為市場驅動導向，由魚市場龐大和總經不確定性，競爭方式大致為兩種，一是降價以提升市佔率、二是漲價保障利潤

特斯拉能夠持續降價的最大因素在於它是目前利潤最高的新能源車商，因此降價只是少賺的問題，然其他車商跟進卻有可能虧損，這也是為什麼有部分車商會宣布漲價的原因，在這一來一往之間，就會擴大價格的競爭力。

雖特斯拉這樣做可能讓利潤下降，但降價有助於提升人們購車意願增加進而提高市佔，倘若仍在不景氣的市場中持續提高市佔，將有助於特斯拉佔穩中國市場。

無論如何，電動車都已成為時代浪潮，各個公司與車廠積極投入，也就帶來相關的商機與想像，這也牽動了整個與電動車有關的供應鏈，有哪些台廠佔據供應鏈的關鍵地位？下回見分曉。

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