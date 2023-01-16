群創攜手臺大簽署永續策略MOU 聚焦三大面向

面板大廠群創 (3481-TW) 今 (16) 日宣布與臺灣大學簽署合作意向書 MOU，將共同推動研擬「企業碳中和」、「零碳與負碳排放」、「生物多樣性」等三大面向的永續技術與策略，以及氣候變遷的國內外規範因應研議，同時培育永續高階菁英科技人才，可望提升企業 CSR 加乘大學 USR 的能量。

群創表示，因應氣候變遷、全球暖化與生態危機衝擊影響，永續議題已成為企業持續發展轉型的新顯學，群創近年在追求營運成長同時，也積極實踐永續價值的落實。

群創與臺大的合作上，群創說，將透過與臺大生物資源暨農學院產學合作，第一階段三年期間投入約 1000 萬元，聚焦推動三大永續領域，包括森林碳匯方法與技術建立及國內外碳權法規彙整、土壤碳匯方法與技術建立及國內外碳權法規彙整、生物多樣性復育計畫產學合作計劃等，並規劃提供獎助學金。

群創董事長暨執行長洪進揚表示，群創持續以 More than Panel 的理念，做為企業轉型的核心理念，在 ESG 議題上，持續朝向致力淨零碳排生態系邁進，也設定 2030 年減碳 25%、再生能源達 20% 的目標，同時關鍵供應商 2030 年較 2020 年減少溫室氣體排放達 20%。

臺灣大學校長陳文章也指出，自 2020 年宣布碳中和目標後，臺大便積極研擬碳中和路徑與具體措施，並秉持「內建校園永續力，外擴社會影響力」為脈絡，機極推動永續工作。

展望未來，群創將持續落實「群創永續進行式」作為永續發展策略，2021 年申請加入科學基礎碳減量目標倡議 (SBTi) 承諾，擬以 2026 年溫室氣體 Scope1 及 Scope2 相較 2020 年排放減量 15% 為目標，同時因應 2050 淨零碳排，內部也已成立碳風險管理委員會，研討各生產階段的減碳方針，並進行內部碳定價制定 (ICP)。