〈台股盤後〉台積重挫 大跌221點收15432點 摜破10日線

股神巴菲特旗下投資公司波克夏重砍台積電 ADR，減持幅度高達 86%，台積電現貨今 (15) 日同步重挫，拖累電子股綠油油，指數開低走低，大跌超過 200 點，一舉摜破 5、10 日線，加上傳產、金融股同樣疲軟，最低探至 15388.85 點，加權指數終場下挫 221.59 點，收在 15432.89 點，成交量 2217 億元。

觀察電子權值股表現，受到巴菲特重倉大砍台積電 ADR 利空消息衝擊，台積電現貨重挫大跌逾 3%，終場收在 525 元，回測月線支撐；聯發科也大跌逾 3%；台達電、聯電、日月光等全面收黑；僅鴻海逆勢收漲 0.49%。

其他權值股方面，傳產指標股包括貨櫃三雄、航空雙雄也有約 1% 跌幅；金融股國泰金、富邦金等跌幅約 1%。

面板大廠群創去年不敵整體產業景氣下行，全年大虧 279.9 億元、每股虧 2.76 元，寫下近十年低點，不過預期今年產業庫存已達健康水準、本季大尺寸面板價格可望持穩，今日股價逆勢抗跌，終場爆出 14 萬張大量，高居個股成交量之冠。

儲能概念股躍上盤面焦點，士電亮燈漲停，大汽電拉出逾半根漲停，安集、大亞、盛達、建祥國際、華城、樂事綠能、天宇都有逾 3% 漲幅，森威能源、上緯投控、景碩、中興電、大同等表現不俗。

港澳自由行即將開放，觀光族群狂歡，寒舍、雄獅亮燈漲停，新天地、鳳凰、王品勁揚逾半根漲停板，夏都、國賓、華園、雲品、晶華、好樂迪、六福等逆勢抗跌。