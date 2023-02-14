觀光、航運撐場拉抬 台股早盤收復15600點關卡

台股今 (14) 日在電子、傳產領軍下，開盤小漲 40.46 點以 15584.74 點開出後，緩步上揚，早盤突破 15600 點整數關卡後，高點攻上 15640.58 點，資金鎖定航運、觀光布局，其他包括 IC 設計、光電也在買盤敲進下拉抬股價走揚。

美股四大指數收紅，台股今天也跟進沾光開高走高，晶圓雙雄開盤後持續在平盤上震盪，台積電 (2330-TW) 開盤以 544 元開出後，持續在平盤上震盪；聯電 (2303-TW) 以 50.20 元開出後同樣也維持在平盤之上。

資金今天主要轉進航運及觀光布局，航空雙雄華航 (2610-TW)、長榮航 (2618-TW) 在買單點火下，早盤股價漲幅均逾 2% 以上；貨櫃三雄也是資金追逐標的，長榮早盤漲逾 2% 以上，陽明早盤也有 1% 以上的漲幅，萬海則在平盤上震盪。

觀光族群中，美食 - KY 漲勢強勁，今天以 162 元開出後，早盤股價高點一度衝上 168 元，漲幅高達 8% 以上，雲品盤中也有 4% 以上漲幅，其他包括王品、雄獅、晶華盤中也有 2% 以上的漲幅。

IC 設計族群中，笙泉早盤大漲逾 7%，類比科、創惟、通嘉、晶宏、偉詮電、鈺創等個股早盤也在買單敲進下拉抬股價走揚。

台股今天隨美股收紅跟進走揚，但資金主要鎖定航運、觀光等傳產股布局，電子股則相對偏弱，大盤指數攻上 15600 點關卡後能否續揚上攻，除了要靠成交量拉抬，也要看大型電子股是否能發揮點火功能。