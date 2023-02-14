富邦壽擬發動海外併購 目標鎖定亞洲保險業

富邦金 (2881-TW) 代子公司富邦人壽公告，擬投資海外保險相關事業，富邦人壽今 (14) 日證實，本次擬投資標的是亞洲市場保險相關事業。

富邦金 13 日代子公司富邦人壽發布重大訊息公告，擬投資海外地區相關保險事業，但也言明須經主管機關同意核准後才能投資，等交易確定後再補充公告，消息一出引發市場矚目。

金管會保險局副局長蔡火炎今天表示，保險局目前尚未收到富邦人壽的正式申請文件，待收到正式文件並完成審查後再對外說明；而對於 13 日的重訊公告，富邦人壽則證實，擬投資標的是位在亞洲區的保險相關事業，

富邦金近年積極擴張版圖，去 (2022) 年成功合併日盛金，不僅是我金控史上第一件成功的金金併案例，也拉抬富邦證券、富邦期貨市占率排名往前邁進，其中富邦證券經紀市占率將從 5.06% 提升至 8.09%，市場排名第 3；富邦期貨市占率也將從目前的 2.78% 提升至 5.06%，市場排名將從第 6 名上升至第 5 名。

核心子公司富邦人壽的海外投資版圖主要涵蓋韓國、香港、越南等亞洲市場；其中韓國富邦現代生命保險株式會社，富邦人壽持股比高達 77.4%，在越南富邦人壽保險責任有限公司，富邦壽持股比更高達 100%。

根據富邦金自結獲利數據，金控 1 月稅後純益 60.84 億元、年減 73%，但仍擺脫連 4 月虧損陰霾，且是所有金控元月獲利、EPS 雙冠王。

核心子公司富邦人壽 1 月考量避險成本及外匯變動準備金後的淨匯兌損失約 76 億元；而 1 月台股上漲 7.97%，1 月趁勢處分投資部位實現獲利約 70 億元。