純網銀也能賣基金了 金管會鬆綁銷售機構財務條件

純網銀以後也能賣基金了。金管會今 (14) 日公告，鬆綁基金銷售機構的財務條件限制，未來銀行可改用「資本適足性」作為擔任基金銷售機構的財務條件，換言之，國內 3 家純網銀在法規上路後，也能申請加入銷售基金的行列。

根據現行規定，銀行想要擔任基金銷售機構，其每股淨值不得低於票面價，但國內 3 家純網銀目前都不符合相關規定，對於基金銷售等理財業務只能乾瞪眼。

由於 3 家純網銀營運迄今仍處於虧損階段，為尋求獲利來源，純網銀業者日前向金管會爭取放寬業務限制，包括：可比照實體銀行銷售基金並兼營投顧業務，希望透過業務多元化挹注獲利表現。

根據金管會今天發布的「證券投資信託事業募集證券投資信託基金處理準則」，放寬讓銀行可用「資本適足性」作為基金銷售機構的財務條件，目前草案修正預告期已經期滿，將在近期發布實施。

金管會證期局副局長高晶萍指出，放寬銀行銷售基金的財務條件，主要是考量純網銀是創新事業，初期較難有獲利表現，因此放寬讓銀行可用「資本適足性」作為基金銷售機構的財務條件。

高晶萍認為，法規實施後，銀行銷售基金的財務條件，將不再受限於「每股淨值不得低於面額」的限制後，3 家純網銀在法規上路後就能申請銷售基金的業務，有助於支持純網銀營運發展。

但高晶萍也說，純網銀要銷售基金，必須先跟投信簽訂銷售契約，再檢附資格證明與銷售契約向投信投顧公會申請，經公會同意後才能真正擔任基金銷售機構。