Epic Games指控Google未遵守印度反壟斷命令

路透周二（14 日）報導，美國遊戲開發商 Epic Games 在印度新德里上訴法院對 Google 提起訴訟，指控 Google 未按照印度反壟斷機構印度競爭委員會（CCI）的裁定，在其 Play Store 應用程式商店中託管第三方應用程式商店。

印度 CCI 去年 10 月對 Google 處以 1.6 億美元的罰款，原因是存在與安卓（Android）相關的不正當競爭行為。除了罰款，CCI 還要求 Google 不得強迫智慧手機製造商預裝 YouTube 和 Chrome 等 Google 應用程式。

印度最高法院上月駁回 Google 上訴後，Google 表示將其對安卓商業模式進行調整，包括不再強迫設備製造商預先安裝 Google 應用程式。

雖然如此，Google 還是遭到 Epic Games 的起訴。Epic Games 在起訴書中表示，Google 並未遵守 CCI 的一些裁定，包括 Google 應該在其 Play Store 應用商店中託管第三方應用程式商店，並允許用戶直接從第三方應用程式商店中下載應用程式。

Epic Games 營運著自家應用程式商店「Epic Games Store」，提供遊戲和其他應用程式下載。Epic Games 在起訴書中表示，Google 並未在其應用程式商店託管自家的 Epic Games Store，使其受到「不利影響」。

Epic Games 全球公共政策總監 Bakari Middleton 聲明表示：「我們將加入印度開發商行列，在法庭上一起支持 CCI 的裁定，即要求 Google 支持競爭對手的第三方應用程式商店。」

之前，Epic Games 曾多次起訴 Google 和蘋果 (AAPL-US)，指出兩家公司濫用其應用程式商店主導地位，向開發商抽取高額佣金。Epic Games 在印度擁有 950 萬名用戶。

Google 對此表示，已向 CCI 提交其合規計畫，並將繼續遵守印度的法律程序。該案預計在未來數日審理。

截稿前，Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US) 盤前股價小漲 0.25%，每股暫報 94.85 美元。