三星向顯示器子公司借款160億美元 以增加投資

多家外媒周二（14 日）報導，三星電子將從顯示器製造子公司借款近 160 億美元，以助其維持快速的投資步伐。

三星電子周二提交給監管機構的文件內容顯示，其與三星顯示器公司（Samsung Display ）簽署一項協議，以 4.6% 的利率借款 20 兆韓元（合約 157.8 億美元）作為營運資金，而這筆借款將於 2025 年 8 月到期。三星電子擁有三星顯示器公司 85% 的股份。

三星曾在 1 月表示，打算將今年的資本支出保持在 2022 年的水準，當時該公司在晶片製造方面花費 390 億美元，這打破外界對其會像 SK 海力士和美光 (MU-US) 等同行在幾周前所做的那樣削減支出的預期。

三星電子高層表示，黯淡的市場形勢和疲弱的消費者信心，替早期投資未來技術和產能提供機會。該公司上個月曾表示，今年沒有削減晶片投資的計畫，儘管受產業急遽下滑影響，其去年第四季利潤下 8 年新低。

另外三星還曾警告，智慧手機市場在 2022 年出現兩位數下滑，今年將再次萎縮。作為全球最多產的手機、記憶體和顯示器製造商，三星的三大核心業務部門都嚴重依賴蓬勃發展的智慧手機和伺服器市場，但該公司預估，長期趨勢將是更多的採用技術及其產品。