〈美股盤後〉靜待美CPI公布 道瓊收紅逾370點

投資人等待即將公布的關鍵通膨數據，聯準會官員持續「放鷹」，美股週一 (13 日) 開盤漲跌不一，隨著美債殖利率自高位回落，科技股領軍大漲，標普突破 4100 點關口，多頭士氣大振，四大指數收盤齊揚。

道瓊收紅逾 370 點，標普漲逾 1%，那指上揚近 1.5%。費半表現最佳，升逾 1.5%。

數據方面，紐約聯準銀行週一公布 1 月的消費者預期調查顯示，受訪者預計未來美國家庭收入月增 3.3%，低於上月預期的 4.6%，創有紀錄以來月增速最大降幅，消費者未來 1 年通膨預期則維持在 5% 不變。

Vital Knowledge 創辦人 Adam Crisafulli 表示：「家庭收入部分指出薪資通膨降溫的預期，對於股票而言，是正面的消息。」

美國週二將揭曉 1 月份消費者價格指數 (CPI) ，華爾街預估可能月增 0.5%、創 3 個月以來最大漲幅。Evercore 經濟學家 Peter Williams 表示，通膨數據可能朝聯準會有利的方向發展。

政經方面，聯準會官員持續釋出鷹派訊號，聯準會理事鮑曼 (Michelle Bowman) 週一表示，聯準會需持續升息，使通膨朝目標利率水準下降，雖然緊縮貨幣政策有成本和風險，但允許高通膨持續下去的代價要大得多。

美國擊落中國侵入美國領空的偵察氣球後，外傳美國國務卿布林肯考慮在本週稍晚召開的慕尼黑安全會議 (2 月 17 日至 19 日) 上會見中國中央外辦主任王毅。針對中方控訴去年以來，美方高空氣球十多次非法飛越中國領空，拜登政府官員週一回應，中國領空沒有美國偵察機。

土耳其及敘利亞邊境 2 月 6 日發生強震後，土耳其港口面臨營運挑戰，土耳其位於地中海的傑伊漢港 (Ceyhan) 週一恢復原油碼頭營運作業。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 6.72 億例，死亡數突破 685 萬例。

週一 (13 日) 美股四大指數表現：

標普 11 個板塊僅能源股逆勢收黑。 (圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王集體走升。蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.88%；Alphabet (GOOGL-US) 漲 0.042%；微軟 (MSFT-US) 上漲 3.12%；Meta (META-US) 上漲 3.03%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 1.98%。

道瓊成分股普遍收紅。Salesforce (CRM-US) 上漲 2.42%；Nike (NKE-US) 上漲 2.39%；家得寶 (HD-US) 上漲 2.21%； 可口可樂 (KO-US) 上漲 1.64%；雪佛龍 (CVX-US) 下跌 0.56%。

費半成分股漲聲一片。AMD (AMD-US) 上漲 2.03%；NVIDIA (NVDA-US) 上漲 2.46%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 1.53%；德儀 (TXN-US) 漲 0.52%；英特爾 (INTC-US) 上漲 2.70%；高通 (QCOM-US) 上漲 1.43%；美光 (MU-US) 漲 0.50%。

台股 ADR 全數揚升。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 0.78%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 0.68%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 0.73%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 1.11%。

企業新聞

Google 母公司 Alphabet (GOOGL-US) 週一上漲 0.042% 至每股 94.61 美元。台積電 ADR (TSM-US) 走高 0.78% 至每股 96.11 美元。外媒報導，Google 在資料中心晶片研發方面已取得進展，有望於 2025 年開始使用基於 Arm 的新晶片，台積電可能在 2024 年下半年開始量產此晶片。

福特汽車 (F-US) 揚升 2.83% 至每股 13.09 美元。儘管美國和中國之間的關係持續緊張，福特汽車宣布將與寧德時代合作，斥資 35 億美元、在美國密西根州建造一座鋰電池生產廠，預定 2026 年開始量產。

曼聯 ADR (MANU-US) 開高後回落部分漲幅，收紅 0.25% 至每股 23.60 美元。外傳卡達投資局 (Qatar Investment Authority、QIA) 將在未來幾天向曼聯提出收購要約。

美國數據分析集團 Palantir Technologies Inc (PLTR-US) 上漲 1.26% 至每股 7.61 美元，其盤後股價飛噴逾 17%。Palantir 去年第四季營收增長 18% 至 5.09 億美元，調整後每股純益為 0.04 美元，年增 100%，超出華爾街預期，Palantir 執行長 Alex Karp 宣布，有了這個結果，公司宣告實現盈利了。

華爾街分析

TD Securities 外匯策略師 Mazen Issa 說：「CPI 報告已成為焦點，因為有跡象顯示，通膨比去年認為的還要更強勁，這確實對聯準會可能降息的想法構成挑戰。」

富國銀行股票策略主管 Chris Harvey 表示，美股熊市已經結束，企業和消費者層面的健康資產負債表表明，系統性風險水平較低，這意味著市場長期低迷的催化劑基本不存在。

摩根士丹利首席股票策略師 Mike Wilson 稱：「最近美國短債殖利率走高，暗示聯準會可能在更長時間內保持高利率政策，但股市拒絕接受這一現實，預計標普指數今年將收於 3900 點。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主