1月上市公司營收3.11兆、年減近1成 這三大產業衰退惹的禍

證交所公布 1 月上市公司營收，統計全體上市公司營收共 3 兆 117 億元，較去 (2022) 年同期減少 3296 億元、年減幅 9.86%，以產業類別來看，包括金融業、航運業及光電業相對疲弱，呈現衰退趨勢。

1 月上市公司大多營收衰退，統計共有 718 家營收衰退，僅 253 家營收成長；以產業別來看，金融、航運、光電相對疲軟，至於電子、觀光及貿易百貨業的營收則逆勢成長。

根據證交所統計，主要產業中衰退幅度最大的分別是航運與金融業，兩者 1 月營收較去年同期大減逾 4 成，光電業年減幅高達 37.56%，表現同樣疲弱。

其中航運業 1 月營收 960 億元，較去年同期大減約 43%；金融保險業營收 1411 億元，年減幅 41.57%；光電業營收 695 億元、年減幅約 37.56%。

電子業 1 月營收 7118 億元、較去年同期增加 42.87%，是主要產業中營收相對強勁者；觀光業受惠於防疫解封，單月營收 87 億元、年增幅約 36%；貿易百貨營收 778 億元、年增幅近 2 成。

證交所分析，1 月營收衰退產業，金融業主要受保險業股淨收益減少及匯兌損失增加，拖累金融業營收衰退；至於航運業則是通膨壓力導致需求縮減，拖累航運價格下跌。另外，光電業則是因淡季效應及市場需求銳減，導致營收衰退。

至於營收成長較大的產業，電子業因中國封控結束，代工廠及供應鏈恢復正常生產，而觀光業則受跨境旅遊復甦及春節連假旺季需求推升營收增加；另外，百貨業則在春節效應帶動內需增加，進而挹注產業營收成長。