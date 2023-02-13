〈台幣〉亞幣跳水 連8貶收30.238元 兔年以來升幅全回吐

台北股匯今 (13) 日雙雙走弱，由於美國 14 日即將公布最新通膨數據，市場陷入觀望，亞幣幾乎全面跳水，新台幣兌美元匯率摜破 30.2 元關卡，終場重貶 1.02 角，以 30.238 元作收，呈現連 8 貶，同時將金兔年開紅盤以來的升幅全數回吐，台北及元太外匯市場總成交值降至 14.93 億美元。

外資近來偏向匯出，使得新台幣兌美元匯率連日走貶，繼上周摜破 30、30.1 元關卡後，今天以 30.19 元開盤，隨即湧現美元買盤，匯價貶幅擴大，最低來到 30.254 元，終場收在 30.238 元，貶值 1.02 角，為逾 2 周以來的低點，台北外匯市場成交值萎縮至 9.48 億美元，元太外匯市場成交值 5.45 億美元。

台股今天湧現賣壓，一度跌逾百點，電子權值股普遍走低，但金融族群接棒撐盤，網通、資服及生技股也獲買盤青睞，帶動大盤跌勢收斂，加權指數終場下挫 42.37 點，收在 15544.28 點，10 日線失而復得，成交值萎縮至 1765 億元。外資持續賣超 54.67 億元，為連續 3 個交易日提款。

美國 1 月超強勁的非農就業人口，讓投資人開始上修對這波升息循環利率頂點的預測，市場聚焦美國 1 月 CPI 數據，經濟學家預測，1 月整體通膨年增率可能從上月的 6.5% 下降至 6.2%，月增率從上月的 0.1% 回升至 0.4%。

日本銀行總裁黑田東彥的任期將於 4 月 8 日屆滿，外媒報導指出，接棒的正副總裁提名人選已敲定，總裁為植田和男，副總裁是氷見野良三與內田真一。市場相關人士認為，這意味著朝向貨幣政策的「正常化」邁出了一步。