〈台幣〉股匯齊挫 貶逾1角摜破30.2關卡 創逾2周新低

新台幣兌美元匯率貶勢止不住，在外資持續匯出下，今 (13) 日匯價失守 30.2 元關卡，貶值超過 1 角，最低來到 30.254 元，為逾 2 周以來的低點，台北股匯齊挫，大盤湧現賣壓，盤中一度下跌逾 120 點，摜破 15500 點。

新台幣兌美元匯率已連 7 貶，今天匯價持續走弱，盤中最低來到 30.254 元，貶值 1.18 角，兔年開紅盤以來的升幅幾乎全數回吐。

觀察主要貨幣今天對美元表現，韓元早盤重貶 0.54%，新台幣、人民幣、泰銖約貶 0.31-0.34%，日元貶值 0.25%，新加坡幣也貶 0.14%，亞幣幾乎全面跳水。

台股方面，由於美國將於 14 日公布 1 月通膨數據，多頭陷入觀望，盤中湧現賣壓，一度下挫 121 點，最低來到 15465 點，晶圓雙雄領跌電子股，部分傳產及金融力守盤上，但航運股賣壓沉重。

美國 1 月超強勁的非農就業人口，讓投資人開始上修對這波升息循環利率頂點的預測，市場聚焦美國 1 月 CPI 數據。美國通膨去年中升抵 40 年高點，但已連續三個月低於市場預估，經濟學家預測，1 月整體通膨年增率可能從上月的 6.5% 下降至 6.2%，月增率從上月的 0.1% 回升至 0.4%。