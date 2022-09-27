瑩碩攜手霖揚建置針劑產線 優先開發思覺失調藥物

瑩碩生技 (6677-TW) 今 (27) 日表示，為加速旗下奈米晶針劑平台 (NanoCIP) 進入商業化，與霖揚生技簽署委託開發暨製造 (CDMO) 合約，雙方將共同建置高門檻的奈米針劑生產線，並研發思覺失調藥物。

根據雙方合約，初期鎖定治療思覺失調的精神科藥物，由瑩碩進行開發設計，霖揚則執行生產臨床與商業量產藥物，期望催生出國內首個新一代長效針劑藥品。

瑩碩開發的 NanoCIP 平台，是利用奈米技術降低藥品的粒徑至微米 / 奈米，可根據需求設計出藥品不同的釋放時間，提供針劑長效釋藥，並維持藥物在血液中濃度，增加可利用率。透過該技術平台開發出的藥物，能增加病患用藥的順從性、副作用低，製程可放大性等，提供具有成本競爭力的產品。

瑩碩董事長王建治表示，長效針劑產品近年逐漸受到重視，但因技術門檻高、研發耗時且相關設備投資龐大，全球僅有少數上市藥品且屬於精神科用藥與原廠專利藥，目前尚無任何學名藥上市。

霖揚生技擁有符合國內外認證的無菌藥品與製劑 (含原料藥) 生產線與製程經驗，如 PIC/S GMP(cGMP、EU GMP) 等，也是亞洲少數能進行針劑商業化量產的 CDMO 公司。瑩碩將在 NanoCIP 平台基礎上做開發設計，借重霖揚針劑產線建置經驗，可望縮短藥物的開發時程，加速產品上市。

瑩碩總經理顏麟權指出，思覺失調症是思考、情緒、知覺障礙的腦部疾病，由於此疾病治療關鍵在於長期穩定給藥，目前國內外治療指引建議考慮長效針劑，以降低用藥中斷率與減少復發機率。

政府近年為避免該疾病引發社會事件，除了試辦非總額支付方式推動長效針劑外，針對國內 14 萬名思覺失調症患者編列 27.64 億元獨立預算，將長效針劑列為優先治療選項。

依據 IQVIA 資料顯示，治療思覺失調的原廠專利藥 2021 年全球銷售額約 44.34 億美元，2018-2021 年複合成長率為 5.1%。