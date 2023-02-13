〈陸港盤後〉市場無懼地緣政治利空 A股三大指數齊揚

中國 A 股市場三大指數周一（13 日）收盤同步走高，滬指漲 0.72%，顯示投資人無懼地緣政治利空，包括美國政府把六家中國實體列入貿易黑名單，且美軍周日在高空擊落一個八角形物體，為本月第四度採取類似行動。

滬指周一收盤漲 0.72% 報 3,284.16 點，深成指漲 1.14% 報 12,113.61 點，創業板指漲 1.1% 報 2,573.18 點；兩市成交額合計人民幣 9,791 億元，「北向資金」淨買入 6.92 億元。

軍工、工程機械、釀酒、食品飲料類股大漲，旅遊、家居、建材、紡織服裝、家電、醫藥、汽車等族群均走高，銀行、煤炭類股小幅走低。

香港恒生指數周一收盤跌 0.12%，恒生科技指數漲 0.29%。

美國商務部上周五把北京南江空天科技公司、中國電子科技集團第 48 研究所、東莞凌空遙感科技公司、鷹門航空科技集團、廣州天海翔航空科技公司、山西鷹門航空科技集團公司等六家中國實體列入貿易黑名單。

美方提出的理由，是這些中國實體與解放軍的航空航太計畫有關聯，包含飛行船、氣球以及相關材料和零件。美方並指控，中國軍方利用高空氣球從事偵察活動，已違反美國國安利益。

目前外界仍不清楚上述六家實體與美國出口商的關係有多深，也不確定業務受影響程度。

美國本月 4 日派戰機打下一枚疑為中國偵察氣球的物體後，提高北美安全警戒。美國戰機周日又在美加邊境休倫湖（Lake Huron）上空擊落八角形物體，為北美一周多來第四個被擊落的不明飛行物體。

這些事件令人懷疑北美高空近來為何出現一連串不尋常物體，也導致美中關係更加緊張。

美國民主黨籍聯邦眾議員 Debbie Dingell 贊成美軍擊落不明物體。她說：「我們需要知道真相，包括這些東西來自哪裡？目的為何？為什麼愈來愈多？」