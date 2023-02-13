電子熄火、金融撐盤 台股量縮跌42點收15544點 十日線失而復得

市場聚焦美國最新通膨數據，多頭陷入觀望，台股今 (13) 日開低，一度跌逾百點，電子權值股熄火，金融由黑翻紅、接棒撐盤，資金也轉進部分傳產及生技、網通、資服股，帶動加權指數跌勢收斂，終場下挫 42.37 點，收在 15544.28 點，10 日線失而復得，成交值僅 1764.99 億元。

櫃買指數終場下跌 0.95 點或 0.47%，收在 199.47 點，跌破 200 點大關，成交值萎縮至 579.47 億元。上市櫃成交值合計 2344.46 億元。

觀察電子權值股表現，台積電今天震盪走低，一度跌逾 1%，終場跌幅縮小，收在 541 元；聯電跌近 2%，失守 50 元關卡，收 49.75 元；聯發科、大立光、日月光投控、瑞昱、矽力 * - KY 等指標股下跌 1-3%；不過，華碩、研華逆勢上漲逾 1%，國巨、台達電收平盤。

金融股吸引買盤回籠，漲幅逐漸擴大，富邦金由黑翻紅漲逾 1%，挑戰站回 60 元關卡，兆豐金、玉山金股價勁揚逾 2%，永豐金、中信金、開發金等也表現強勢。

其他權值股方面，貨櫃三雄今天賣壓沉重，長榮、陽明、萬海下挫逾 2%；台塑四寶普遍走揚，其中南亞漲勢較強勁，收漲逾 1%；電信三雄均在盤上表現，遠傳收漲 1.76%；台泥、中鋼、遠東新、豐泰、統一、統一超等傳產指標股均獲買盤支撐。

世界行動通訊大會 (MWC) 本月底將在西班牙巴塞隆納登場，市場買盤提前搶進網通股，友勁、台揚強勢攻上漲停板，合勤控、昇達科、友訊大漲約半根，耀登、兆勁、致振、明泰、譁裕等多檔都吸引資金進駐。

國內近來缺藥問題越來越嚴重，包括抗生素「安蒙西林」、退燒藥「乙醯氨酚」、制酸劑「氧化鎂」等，就連清熱解毒的中藥材也面臨供貨吃緊，台股相關製藥廠股價應聲走揚，包括健喬、中化、杏輝、松瑞藥、生達、美時、強生、太景 * - KY、永信、順藥等，均獲得買盤青睞。