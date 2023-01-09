昇達科去年Q4營收遜於預期僅4.11億元 低軌衛星產品比重增

微波元件廠昇達科 (3491-TW) 原預估去年 12 月營收將較 11 月明顯回升，但受中國疫情反轉向上干擾，昇達科今 (9) 日公布 2022 年 12 月營收 1.42 億元，年減 9.57%，全年營收 18.37 億元創新高，年增 4.51%，其中第四季低軌衛星產品出貨比重拉高。

昇達科統計，2022 年全年營收 18.37 億元，年成長 4.5%，但低軌衛星產品營收成長 87%，其中第四季低軌衛星產品營收在第四季營收金額達 7000 萬元，占單季比重逾 17%，爲歷年各季所占比重新高。且是連二年成長率超過 8 成，2023 年依舊為成長率最高的項目。

此外，昇達科 2022 年 4G/5G 行動通訊營收也有 7.2% 的增幅，射頻類產品則受疫情影響而營收持平，而網路工程方面則因國內電信業者合併程序而延遲下單，以致營收全年下滑 3 成。

昇達科 2022 年 12 月營收 1.42 億元，月增 15.19%，年減 9.57%，2022 年第四季營收 4.11 億元，季減 19.08%，年減 18.82%，營收 18.37 億元創新高，年增 4.51%。

昇達科 2022 年 11 月營收降至 1.23 億元，主要是出貨遞延造成，公司原預估 12 月在遞延產品出貨、加上原有訂單，單月營收可獲明顯推升，但受中國無預警解封後，當地感染人數在短短數天內驟增，以致供應鏈與昆山生產基地員工因感染請假人數大增，影響供料與產出進度，不過，當中影響營收較大的為芮特 - KY(6514-TW) 的射頻元件，母公司昇達科與其他子公司影響總額則不多，影響較為有限。

昇達科主管指出，經過二周的調整，目前芮特科技染疫人員幾乎都已恢復正常上班，一月初出勤率已達 95% 以上，將充分善用農曆年前的工作天數加以趕工，以滿足客戶急切需求。

昇達科 2022 年前三季營收 14.27 億元，毛利率 39.68%，年增 2.85 個百分點，稅後純益 2.23 億元，年增 22.74%，每股純益達 3.59 元。