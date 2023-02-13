盤中速報 - 博智(8155)急跌-2.78%報123.0元，成交1,513張

博智(8155-TW)近5分K跌速2.78%，13日09:22報123.0元，成交1,513張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
博智(8155-TW)近5日股價上漲5.15%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數下跌0.06%。櫃買指數上漲0.13%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+261 張
- 外資買賣超：-150 張
- 投信買賣超：+417 張
- 自營商買賣超：-6 張
- 融資增減：+90 張
- 融券增減：+39 張
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