盤中速報 - 博智(8155)急跌-2.78%報123.0元，成交1,513張

博智(8155-TW)近5分K跌速2.78%，13日09:22報123.0元，成交1,513張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

博智(8155-TW)近5日股價上漲5.15%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數下跌0.06%。櫃買指數上漲0.13%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+261 張
  • 外資買賣超：-150 張
  • 投信買賣超：+417 張
  • 自營商買賣超：-6 張
  • 融資增減：+90 張
  • 融券增減：+39 張

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