盤中速報 - 昇達科(3491)急跌-2.05%報143.5元，成交288張

昇達科(3491-TW)近5分K跌速2.05%，03日09:05報143.5元，成交288張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

昇達科(3491-TW)近5日股價上漲7.09%，所屬產業為通信網路業，相關通信網路類指數上漲6.84%。櫃買指數上漲6.01%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+1,001 張
  • 外資買賣超：+800 張
  • 投信買賣超：+56 張
  • 自營商買賣超：+145 張
  • 融資增減：+24 張
  • 融券增減：-1 張

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