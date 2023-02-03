盤中速報 - 昇達科(3491)急跌-2.05%報143.5元，成交288張

昇達科(3491-TW)近5分K跌速2.05%，03日09:05報143.5元，成交288張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
昇達科(3491-TW)近5日股價上漲7.09%，所屬產業為通信網路業，相關通信網路類指數上漲6.84%。櫃買指數上漲6.01%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,001 張
- 外資買賣超：+800 張
- 投信買賣超：+56 張
- 自營商買賣超：+145 張
- 融資增減：+24 張
- 融券增減：-1 張
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投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+37.76%
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原投組報酬率
+28.67%
$12,867
投組標的成分
40%
5258
20%
6205
20%
3035
10%
3207
10%