〈台股盤後〉晶圓雙雄難敵傳產扯腿 大盤量縮小跌12點 失守15600點關卡

台股今 (10) 日雖有晶圓雙雄、金融股撐場，一度守住 15600 點關卡，但最終不敵部分電子、傳產股轉弱扯後腿，加權指數收黑下跌 12.06 點，收在 15586.65 點，成交量降至 2097.74 億元。

美股四大指數僅費半逆勢上漲，其餘三指數全數收黑，台股今天跟著轉弱，指數僅早盤小漲 28 點後，受電子、航運拖累指數翻黑持續在平盤下震盪，終場小跌作收。

台積電 (2330-TW) 盤中股價反彈上衝至波段新高 546 元，但終場漲勢略有收斂，上漲 5 元收在 545 元；聯電 (2303-TW) 以 50.5 元開出後，高點一度衝上 51.2 元，終場小漲 0.3 元，收在 50.8 元；聯發科 (2454-TW) 則相對疲弱，終場下跌 1.2%，股價收在 740 元。

IC 設計族群股價翻弱整理，世紀 (5314-TW) 大跌逾 9%，愛普 (6531-TW)、M31(6643-TW)、天擎 (6708-TW) 終場下挫逾 5% 作收；立積 (4968-TW)、晶宏 (3141-TW)、安格 (6684-TW)、祥碩 (5269-TW) 終場也有 4% 以上跌幅。

航運族群今天也難逃資金提款壓力，長榮航 (2618-TW)、華航 (2610-TW) 終場分別各有 2%、1% 以上的跌幅；貨櫃三雄長榮 (2603-TW)、陽明 (2609-TW)、萬海 (2615-TW) 終場也分別有 1%~2% 跌幅，其他包括榮運 (2607-TW)、志信 (2611-TW)、新興 (2605-TW)、四維航 (5608-TW)、台驊控股 (2636-TW) 也是資金提款標的。

金融股則相對抗跌，兆豐金 (2886-TW) 挾獲利優勢推升股價反彈，終場上漲 1.56% 收在 32.6 元，第一金 (2892-TW)、合庫金 (5880-TW)、中信金 (2891-TW)、華南金 (2880-TW)、元大金 (2885-TW)、玉山金 (2884-TW) 也是買單鎖定標的，推升股價逆勢收在平盤上。

軍工概念表現相對強勁，寶一 (8222-TW)、雷虎 (8033-TW) 盤中漲停紅燈一路亮到收盤，八貫 (1342-TW) 今天也有超過 1.7% 的漲幅，終場股價收在 144.5 元，漢翔 (2634-TW) 終場也有 1.6% 漲幅，終場收在 37.95 元。

整體而言，台股目前隨美股連動震盪，下周須留意美國公布 CPI(消費者物價指數)，屆時通膨壓力如能放緩可望拉抬美股走勢，台股有望連動走揚，但須留意部分漲多類股的獲利了結賣壓。

