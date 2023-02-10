IC設計湧賣壓、台積電強力穩盤 台股小跌12點收15586點

台股今 (10) 日小幅開高後隨即翻黑，在平盤下方震盪，IC 設計族群湧現賣壓，但台積電強力穩盤，加上金融股陸續翻紅，加權指數跌勢並未進一步擴大，終場下跌 12.06 點或 0.08%，收在 15586.65 點，成交值 2097.74 億元。台股周線連 5 紅，累計本周小跌 16 點。

櫃買指數終場下跌 1.92 點或 0.95%，收在 200.42 點，成交值 840.71 億元。上市櫃成交值合計 2,938.45 億元。

觀察主要電子權值股表現，台積電今天一路在盤上表現，終場漲近 1%，收 545 元；聯電、鴻海、國巨、台達電等均收紅；聯發科則震盪下挫逾 1%，收 740 元；瑞昱、矽力 * - KY 等 IC 設計股也表現疲弱。

光學元件大廠大立光股價勁揚 2%，終場收 2255 元，一舉奪回股王寶座；股后信驊尾盤翻黑，收 2225 元；世芯 - KY 摔出千金股行列，收 978 元；祥碩、譜瑞 - KY 大跌 4%；創意意外未入列 MSCI 台灣指數成分股，早盤湧現失望性賣壓，一度跌逾 5%，終場跌勢收斂，險守 900 元大關。

其他電子股方面，面板股今天有壓，雙虎友達、群創下挫超過 2%，中小尺寸面板廠彩晶重挫 3.6%。PCB 族群也遭到調節，台郡失守百元大關，重摔逾 4%，ABF 載板大廠欣興、南電下跌逾 2%，賣壓相對沉重。

MSCI 最新季度調整，將八方雲集納入小型指數成分股，加上漲價題材助攻，今天股價一舉衝上漲停，達 240 元，創上市以來新高，並超車瓦城登上觀光股后，瓦城終場漲幅收斂，收 226.5 元；餐飲股漢來美食、豆府、亞洲藏壽司、揚秦等均獲買盤青睞。

金融股盤中吸引買盤進駐，多檔陸續翻紅，其中兆豐金漲逾 1%，第一金、中信金、華南金等均在盤上表現，但富邦金、開發金等仍收黑。航運股賣壓偏重，貨櫃三雄震盪走低，長榮下挫 2%，航空雙雄同步遇壓，華航、長榮航下挫約 2%。

