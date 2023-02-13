〈博錸展望〉與日商Denka合作見效 兩檢測產品今年有進展

檢測儀器平台開發商博錸 (6572-TW) 與日本電化株式會社 (Denka)(4061-JP) 的合作已見成效，其中，敗血症試劑已完成開發，明年申請認證、愛滋病 HIV 自動化檢測平台，今年也將試產。

博錸與 Denka 早在 2016 年就展開合作，2019 年更進一步股權合作，博錸私募引進 Denka 成為單一最大股東，持股 33.4%，博錸也成為 Denka 主要的 CDMO(委託開發暨製造服務商) 業者。

博錸董事長曹汀表示，公司的核心技術為影像晶元磁片 (πCode 技術) 及高通量自動化檢測平台，透過該技術平台設計出多樣化的檢測產品，進一步與 Denka 等公司跨領域合作。

目前雙方有兩個檢測產品今年會有進展，其一為敗血症試劑，可以偵測出病原菌，加速醫生精準投藥，該產品今年開發完成，明年會提出認證申請，另一項為愛滋病 HIV 自動化檢測平台，可以進行早期診斷、找出細胞是否存在，該產品今年將進入試產階段，若一切順利會再啟動臨床試驗。

Denka 是日本最大疫苗製造商，高橋部門長表示，博錸有多元檢測技術及高靈敏度的特性，能夠快速有效率的檢測出標的物，雙方正透過技術授權，共同開發更高可用性的全自動設備，下一個目標是傳染病領域。

其中，高靈敏度的愛滋病 HIV 檢測試劑，更與澳洲知名愛滋專家 Dr. Suzuki 合作，對於 HIV 病人的感染狀況有突破性的發現，並改變未來對病患的治療方式，此實驗結果已發表於去年 11 月國際最具權威性醫學期刊之一的 PNAS。

Denka 社長今井俊夫則提到，健康保健領域是重點事業，去年 11 月公佈的新中期經營計劃 Mission 2030 中，預計生活創新部門將實現高成長，其中與博錸的合作被定位為重要的成長核心盟友之一。

此外，Denka 與博錸將不斷加強科研水準，提升生產量能，設計出簡化實驗流程、降低人為誤差、減輕醫療院所檢測成本、提升診斷效率平台，尤其專注於醫療健康領域，推進醫療需求和創新醫療技術是重點。