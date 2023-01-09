喬山健身房客戶拉貨強勁 去年12月、Q4、全年營收創高

健身器材大廠喬山 (1736-TW) 受惠商用健身房客戶持續擴張，拉貨力道強勁，去年 12 月營收 47.13 億元、第四季首次突破百億元，達 117.04 億元、去年 338.35 億元，三項營收同創新高。

喬山去年 12 月營收 47.13 億元，月增 26.05%、年增 12.33%；去年第四季營收 117.04 億元，季增 45.77%、年增 20.15%；去年全年營收 338.35 億元，年增 10.13%。

公司表示，儘管 2022 年整體經濟環境受通膨、戰爭等因素影響，但連鎖健身房的展店及會員人數仍穩健成長，歐美商用市場需求恢復到疫情前水平，加上喬山在商用市佔持續增高，推升去年營收創高。

展望後市，喬山為滿足更多不同客戶需求，正積極進行多款全新商用產品的開發，目標供應給全球高端健身房及飯店通路市場，預估今年第三季將開始投產出貨。另外，家用健身器材庫存調整即將告一段落，預計今年下半年會逐步恢復常態。

喬山繼 2020 年 3 月收購日本富士醫療器公司 60% 股權後，去年底再拿下剩餘 4 成股權，除了原本在日本市占第一的 Fujiiryoki 家用按摩椅外，商用機種也已搶進健身房市場，並規劃擴大醫療輔助及家庭美容類別產品。

喬山表示，全球海運費過去幾月急遽下滑，將挹注公司今年毛利率向上攀升，加上公司持續強化新產品、新客戶及市場佈局，對於今年業績及營運表現樂觀看待。