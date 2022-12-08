喬山商用、家用拉貨動能轉強 明年營運續拚成長

健身器材大廠喬山 (1736-TW) 迎來出貨旺季，看好全球健身人口持續回籠、商用需求持續強勁，12 月營收將維持高檔，明年除了商用需求動能延續外，家用市場也可望回溫，營運續拚成長。

展望明年，喬山表示，雖然今年家用器材市場需求放緩，不過隨著終端客戶庫存持續消化、運動人口增加，預計明年家用器材市場拉貨動能有望逐步回升；商用器材市場方面，除了全球健身房會員人數快速成長、商用器材需求依舊強勁，將會是明年主要營運成長動能。

喬山指出，看好健身器材市場成長，規劃明年再推出商用與家用多項新產品，擴大市佔，預期明年在營收規模放大及產品組合優化下，整體營運表現轉強。

喬山 11 月營收 37.4 億元，月增 15%、年增 38%，登歷史第三高紀錄；前 11 月營收 291 億元，年增 9.7%，續創同期新高。其中，商用通路 11 月營收貢獻年增 62%，又以北美地區年增 86% 表現最佳、歐洲地區也有近 7 成的年增幅。

公司指出，持續深耕健身市場，無論在品牌地位，產品等級及售後服務各方面皆已建立優勢，目前在全球各主要連鎖健身房供貨佔比持續拉高，並帶動區域型客戶仿效、採購喬山品牌產品。

根據 2022 年台灣最佳國際品牌價值榜單，喬山透過軟硬體整合，優化個人使用體驗，顛覆用戶對運動的既有想像，連續 17 年榮獲 25 大國際品牌殊榮，在本年度拿下第 18 名，品牌價值較前一年向上提升達到 2.15 億美元。