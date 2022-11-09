喬山迎旺季Q3虧轉盈 本季獲利再成長

健身器材大廠喬山 (1736-TW) 受惠銷售旺季，加上海運費與原物料價格回落，新台幣匯率挹注下，第三季順利轉盈，稅後純益 2.23 億元，每股純益 0.74 元，預期第四季為銷售旺季，營運有望再攀升。

展望後市，喬山指出，隨著進入健身器材銷售旺季，健身房客戶裝機計畫皆已排定，家用器材迎來年底節日採購季，預計第四季營收及毛利率可持續攀升，營運表現將再創高。

喬山表示，儘管目前全球經濟環境不確定性仍高，但運動的年齡層及人口持續擴大，尤其現今多數健身房策略採平價收費與月繳會員費，降低會員門檻，此舉也讓各大連鎖健身房會員人數攀升，同時顯示運動消費型態不易受經濟因素影響。

喬山看好，已打入全球前八大的連鎖健身房的主要供應商，加上商用市場不受大環境影響，除了第三季營運好轉，第四季會顯著跳升，全年營收將衝破 350 億元。

第三季營運方面，營收達 80.29 億元，季增 22.26%、年增 11.25%；毛利率 43.56%，季增 3.42 個百分點、年增 3.15 個百分點；營益率 - 1.44%，虧損較上季、去年同期大幅收斂；稅後純益 2.23 億元，較上季、去年同期虧轉盈，每股純益 0.74 元。

喬山累計前三季營收 221.23 億元，年增 5.15%；毛利率 41.92%，年減 3.53 個百分點；營益率 - 4.71%，虧損較去年同期小幅增加；稅後虧損 1.05 億元，虧損較去年同期大幅收斂，每股虧損 0.35 元。