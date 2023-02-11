冷空氣逼退空軍 天然氣拋售8周首次暫停 分析師：意義恐不大

天然氣拋售潮周五 (10 日) 暫停，近月天然氣期貨價格本周上漲，為 8 周來首見，係因天然氣前一日觸及 2 年半低點後，空頭重新評估其倉位。

NYMEX 亨利港 3 月交割的天然氣期貨上漲 6.9 美分或 2.8%，收每百萬英熱單位 (mmBtu) 2.5140 美元。

基準美國天然氣期貨本周上漲 4.3%，創 12 月 9 日當周以降首次單周上漲，此前 7 周天然氣期貨價格已累計下跌 63%。

NYMEX 亨利港 3 月交割的天然氣期貨周四下跌至 2.351 美元，為近月天然氣契約自 2020 年 9 月 28 日以降的最低水準，當時收在 2.02 美元。

2022 年尾至 2023 年的冬季異常溫暖，導致美國供暖需求遠低於正常水準，令天然氣庫存多於初始預期。

能源資訊署 (EIA) 數據顯示，截至上周，美國天然氣庫存為 2.366 兆立方英呎，較去年同期的 2.249 兆立方英呎增加 10.9%。

EIA 表示，公用事業上周提取高於預期的 2170 億立方英呎天然氣庫存，用於取暖和發電。

Investing.com 追蹤的分析師此前預計，截至 2 月 3 日的一周天然氣庫存消耗量為 1950 億立方英呎，高於前一周 (1/27 止) 消耗的 1510 億立方英呎。

能源市場諮詢公司 Gelber & Associates 分析師表示，低於正常的寒冷氣溫驅動令空軍撤退的樂觀情緒，尤其是在反映儲存的當周結束時。然而，如果氣溫前景沒有提供支持，這種失衡改善的意義不大。

因應這陣子氣溫溫暖和庫存消耗程度低迷，天然氣價格自去年 8 月觸及的 14 年高點、每百萬英熱單位 10 美元暴跌，12 月跌至 7 美元，本周更因預期各地嚴寒而下跌至 2.3 美元左右。