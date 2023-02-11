〈能源盤後〉俄3月起每日減產50萬桶 激勵油價升高 本周漲逾8%

〈能源盤後〉俄3月起每日減產50萬桶 激勵油價升高 本周漲逾8% (圖片:AFP)
〈能源盤後〉俄3月起每日減產50萬桶 激勵油價升高 本周漲逾8% (圖片:AFP)

原油期貨周五 (10 日) 收高，本周漲幅超過 8%，此前俄羅斯宣布報復西方國家限價行為，計劃 3 月削減石油產量 50 萬桶 / 日。

能源商品價格
  • 3 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 1.66 美元或 2.1%，收每桶 79.72 美元。本周 WTI 近月期貨價格上漲 8.6%。
  • 4 月交割 Brent 期貨價格上漲 1.89 美元或 2.2%，收每桶 86.39 美元，本周上漲 8.1%。
  • 3 月交割的汽油期貨價格上漲 2.3%，收每加侖 2.5037 美元，本周上漲 7.9%。
  • 3 月交割的熱燃油期貨價格上漲近 1.8%，收每加侖 2.8646 美元，本周上漲 4.3%。
  • 3 月交割的天然氣期貨價格上漲 3.5%，收每百萬 Btu 2.514 美元，本周上漲 4.3%。
市場推動力

俄羅斯副總理 Alexander Novak 周五表示，西方國家實施的俄油限價措施是「對市場關係的干涉，也是西方國家破壞性能源政策的延續」。

能源顧問公司 Velandera Energy Partners 管理者 Manish Raj 表示，俄羅斯單方實施減產，不是因為俄羅斯無法將其產品投放市場，而是為了擺脫買家要求的折價。「明確來說，俄羅斯一直能出售其生產的每一桶石油，但對於所有買家都要求大幅折扣已感到厭煩。」

「透過減產，俄羅斯想表明自家寧可放棄數量，也不願折價。」他說。

為了制裁俄羅斯入侵烏克蘭的行為，歐盟禁止進口俄羅斯海運石油和石油產品，並與七大工業國 (G7) 一起對俄羅斯海運石油和石油產品實行價格上限。

俄羅斯副總理 Novak 表示，為消除威脅全球石油市場的措施，俄羅斯已禁止在石油供應契約中直接或間接提及任何非法限制。

「到目前為止，我們所收產的全部石油都能完全出售，但我們將不會向那些直接或間接遵守限價措施的買家出售石油。」Novak 補充說。

針對俄羅斯減產行動，OPEC+ 代表周五回應，OPEC + 對該行動沒有相應計畫。

美國私人財富管理公司 CIBC 資深能源交易員 Rebecca Babin 表示，大多數分析師已預測到俄羅斯 2023 將減產 70 萬至 90 萬桶 / 日，「原油突破當前交易區間的關鍵是中國需求的復甦情形。」

但仍有觀察人士認為，降價表明俄羅斯可能難以投放其能源產品。

油價最近出現了令人印象深刻的漲勢，雖然在周四停止了上漲，但 WTI 和 Brent 本周仍漲逾 8%。

中國經濟復甦帶來的需求前景，推動油價上漲。高盛分析師周四指出，「中國的復甦是石油前景最持久的驅動因素。」

高盛分析師認為，中國今年每日石油需求增加 110 萬桶，這應會讓石油市場 6 月返回短缺，暴露出結構性投資不足，提振下半年油價並令 OPEC 扭轉其去年 11 月訂定的減產協議。

儘管如此，高盛仍調降 Brent 石油今明兩年現貨價格預期，2023 年自每桶 98 美元下調至 92 美元，2024 年自每桶 105 美元下調至 100 美元。WTI 石油今年現貨價格預期也自每桶 92 美元下調至 86 美元，明年的預期則自 99 美元降至 94 美元。

分析師表示，調整 Brent 原油價格之舉尤其反映今年結餘適度軟化的預期，下修大部分原因來自遠期價格走低。
 

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