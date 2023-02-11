美股重點新聞摘要2023年02月11日

回應偵察氣球事件 美國將六家中國實體列入貿易黑名單

美國商務部周五 (10 日) 以參與中國軍方支持的全球偵察氣球計畫為由，將六家中國實體列入貿易黑名單。閱讀全文...

Fed 投票委員支持利率升至 5% 以上 提及明年降息可能性

今年輪值聯邦公開市場委員會 (FOMC) 有投票權的成員、費城聯準銀行總裁哈克 (Patrick Harker) 周五 (10 日) 表示，1 月超強的非農就業報告並未改變他支持升息 1 碼的看法，他認為利率必須升至 5% 以上並保持一段時間，以確保通膨受控制，但他也說，假如通膨持續減緩，2024 年有降息的可能性。閱讀全文...

美 2 月密大消費者信心創逾 1 年新高 短期通膨預期意外攀升

美國密西根大學周五（11 日）公布的初步數據顯示，2 月消費者信心指數攀升至 66.4，創逾一年新高，主要受到消費者對當前狀況樂觀看法推動，蓋過對經濟前景揮之不去的擔憂。短期通膨預期從上月的 3.9% 升至 4.2%，長期通膨預期則持穩在 2.9%。閱讀全文...

Fed 升息擔憂影響 全球股票基金資金外流

全球股票基金出現 5 周來首次單周資金流出，因遠超預期的美國就業報告讓市場擔憂聯準會（Fed）維持政策利率的時間將比預期還久。閱讀全文...