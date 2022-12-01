〈財報〉雜貨銷售強勁 克羅格上季業績超標 調升全年財測

在第 3 季業績超過華爾街預期後，克羅格 (Kroger)(KR-US) 周四 (1 日) 調升了今年的財測，通膨繼續推高消費者為牛奶、雞蛋和其他商品等雜貨支付的價格。

這家超市營運商現在預計調整後每股淨利在 4.05 美元到 4.15 美元之間。之前的預測在 3.95 美元至 4.05 美元之間。

克羅格股價在周四盤前交易上漲約 3%。

截至 11 月 5 日當季業績數字與 Refinitiv 的普遍估計相比如下：

●調整後每股獲利 88 美分，高於預期的 82 美分

●營收 342 億美元，高於預期的 339.6 億美元

不包括燃料在內的同店銷售額成長 6.9%。這個產業特定指標包括已連續經營至少 15 個月的超市銷售額。

這家連鎖超市業者現在預計該指標今年將成長 5.1% 至 5.3%；之前的預測為成長 4% 至 4.5%。

第 3 季淨利從去年同期的 4.83 億美元或每股 64 美分降至 3.98 億美元或每股 55 美分。

克羅格在 10 月宣布將以 246 億美元的價格收購其競爭對手 Albertsons (ACI-US)。根據市場研究機構 Numerator 的數據，如果獲得批准，這將是美國營收第二和第四大雜貨商的合併。

克羅格面臨國會甚至其員工對這筆交易的反對，他們表示這將損害競爭。本周稍早，CEO 麥克穆倫 (Rodney McMullen) 在國會聽證會上向反對合併的參議員作證。他認為合併後的公司將降低食品價格並改善客戶體驗，因為克羅格要與食品雜貨巨頭沃爾瑪 (WMT-US) 和亞馬遜 (AMZN-US) 等新興行業參與者競爭。

截至周三 (30 日) 收盤，克羅格股價今年來上漲約 9%。該股周三收於 49.19 美元，下跌不到 1%。市值為 352.1 億美元。