假借金管會名義要求匯款解凍帳戶 揭示兩種新詐騙手法

太歲頭上動土！詐騙集團竟冒用金管會名義行騙。金管會近期發現有不法業者，打著金管會名號，向民眾探問是否有貸款需求，或是誆稱其帳戶遭監管，要求繳交保證金解除；金管會強調，絕不會以任何名義要求民眾繳保證金。

金管會銀行局副局長林志吉今 (13) 日表示，近來有非法業者或網站，以申辦貸款或境外匯款風險控管等事由，假借金管會之名義，要求民眾匯款繳交保證金或解凍金，導致民眾蒙受財產損失。

林志吉指出，目前假冒金管會名義的詐騙態樣主要有兩大類，包括：以某公司名義詢問民眾有無貸款需求，一旦民眾誤點網站連結並輸入個資後，資金就會遭轉移而受騙上當。

第二種則是宣稱，民眾的金流已遭監控，必須繳交保證金或解凍金，才能提領帳戶款項。

金管會強調，絕對不會以任何名義要求民眾點選網址、提供個資，更不可能要求民眾繳交保證金或解凍金等任何款項，任何以金管會名義為由，要求收取金錢或個資的訊息與公文書都非事實。

金管會提醒，民眾應小心查證，針對類似行為是否涉及詐騙有疑義時，可撥打「 165」警政署防範詐騙專線，查證是否為詐騙集團犯罪手法，或檢具相關違法事證資料，直接向司法檢調機關告發。

金管會強調，民眾進行任何投資或交易前應慎選合法金融機構，勿輕易相信來歷不明社群、通訊軟體訊息、電子郵件及簡訊，金管會官網首頁所揭示合法金融業者名單、聯絡電話及其網址可供查詢，呼籲民眾應小心查證相關訊息及所欲連結網址正確性。



