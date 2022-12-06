〈財委會報告搶先看〉阻斷詐欺金流 財政部兩年擋下7.5億元詐騙金額

為阻斷詐欺金流，政府籌組跨部會打詐國家隊，根據財政部統計，這兩年累計已經攔阻 1576 件、擋下約 7.5 億元詐騙金流。

立法院財委會明 (7) 日將邀請財政部、金管會等相關部會就「阻斷詐欺金流，跨部會施政整合、規劃與執行成效檢討」進行專題報告。

根據財政部今日出爐的報告指出，公股銀行落實帳戶及資金作業管理，並啟動臨櫃關懷提問，即時通報警察機關，分別在 109 年、110 年，分別攔阻 745 件、831 件詐騙案，金額分別為新台幣 3.36 億餘元、4.13 億餘元。

財政部表示，公股銀行辦理客戶開戶與匯款等交易，都依據洗錢防制法、金融機構防制洗錢辦法、存款帳戶及其疑似不法或顯屬異常交易管理辦法等規定辦理，透過加強帳戶管理、積極配合聯防、遏止洗錢資恐等面向著手。

首先是加強帳戶管理，財政部說，為防範疑似不法帳戶，確實瞭解開戶動機及帳戶用途，推廣反詐騙宣導，明確告知客戶不法用途相關刑事責任；定期分析警示帳戶發生態樣及分布情形，提供營業單位參考注意。

其次則是積極配合聯防，依規定於受理法院、檢察署或司法警察機關通報警示帳戶時，即時凍結帳戶餘額，例如警示帳戶內被通報之詐騙款項已轉出，即啟動聯防機制通知受款行之通報窗口即時圈存，阻斷詐欺金流作業。

第三則是遏止洗錢資恐，辦理匯款等作業時，確認匯款人及受款人資訊完整無誤，瞭解客戶匯款目的及性質，對於高風險客戶或疑涉不法態樣，適時請客戶說明資金及財富來源，並依規定申報可疑交易。

財政部表示，將繼續督導公股銀行遵守相關規定，強化確認客戶身分的風控，防杜異常帳戶開立及詐欺洗錢等不法行為，以期能阻斷詐欺金流，落實責任金融。