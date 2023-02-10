〈中經院發布PMI〉1月非製造業NMI連3月擴張 未來半年展望創9個月高

中華經濟研究院今 (10) 日公布我國 1 月非製造業經理人指數 (NMI) 連 3 個月擴張，惟指數下跌 3.2 個百分點至 50.1%，反映年節長假使多數產業因工作天數減少，而回報商業活動和營收較前月緊縮；至於未來半年展望，雖連 10 個月緊縮，惟指數攀升 8.1 個百分點至 44.3%，回到 2022 年 5 月以來新高。

中經院統計，四項 NMI 組成指標中，商業活動和新增訂單緊縮，人力僱用擴張，供應商交貨時間上升。

中經院說明，由於農曆年假期長達 10 天，除了住宿餐飲業、零售業和旅遊休閒支援服務業的訂單與商業活動表現較為暢旺，多數產業因工作天數減少，而回報商業活動與營收較前月緊縮。

圖表：中經院提供。

1 月商業活動和新增訂單 (新增簽約客戶或業務) 指數皆中斷連續 2 個月擴張，轉為緊縮，二指數分別回跌 8.0 與 7.3 個百分點至 47.9% 與 47.0%。

而供應商交貨時間 (受託工作完成時間) 指數已連 39 個月上升 (高於 50.0%)，指數回升 3.8 個百分點至 54.4%。

非製造業採購價格 (營業成本) 指數已連 26 個月維持在 60.0% 以上上升 (高於 50.0%) 速度，指數為 64.4%。

服務收費價格指數則連續 32 個月呈現上升 (高於 50.0%)，且本月指數續揚 1.8 個百分點至 56.0%。

另外，非製造業未來半年展望雖已連 10 個月緊縮，惟指數攀升 8.1 個百分點至 44.3%，創 2022 年 5 月以來高點，顯示內需力道穩健升溫。

住宿餐飲業 1 月和未來半年擴張速度均最強勁

八大產業中，四大產業 1 月 NMI 擴張，依擴張速度為住宿餐飲業 (67.7%)、零售業 (60.0%)、資訊暨通訊傳播業 (50.8%) 與教育暨專業科學業 (50.4%)，不過，另外四大產業緊縮，依緊縮速度分別為批發業 (38.8%)、運輸倉儲業 (41.7%)、營造暨不動產業 (44.4%) 和金融保險業 (47.7%)。

對於未來半年，五大產業回報緊縮，各緊縮速度為批發業 (30.2%)、營造暨不動產業 (35.5%)、資訊暨通訊傳播業 (40.6%)、金融保險業 (40.7%) 和教育暨專業科學業 (45.6%)，但回報擴張的產業則有住宿餐飲業 (70.8%)、零售業 (52.6%) 和運輸倉儲業 (51.9%)。