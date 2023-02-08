〈服務業加薪搶人〉麥當勞3/1起調升管理職起薪4萬起 再釋千個職缺

近來各大餐飲業都在調薪搶人，連鎖速食龍頭台灣麥當勞今 (8) 日宣布，3 月 1 日起全面調升正職管理組起薪，其中，餐廳襄理調升逾 11%，起薪自 36000 元增為超過 40000 元 (含輪值津貼)，而餐廳經理起薪調升至 57200 元，加入年終、績效和業績奬金後，年薪可挑戰破百萬元，同時，麥當勞也再釋出逾 1000 名正職職缺。

麥當勞指出，據求職網站調查，高達 94.2% 的上班族想在年後換工作，創 14 年以來新高，看準這波趨勢祭出加薪搶人才，繼去年 (2022)11 月調升正職服務員起薪至 3 萬元，也將於 3 月 1 日起全面調升正職管理組起薪，餐廳襄理將自 3.6 萬元調升至超過 4 萬元，增幅逾 11%。

而餐廳經理自 3 月 1 日起薪調升至 57200 元，加入各項獎金後，年薪有望破百萬元。

此外，麥當勞以調整計時人員時薪，採優於法定基本薪資每小時 177 元起薪，資深計時人員可達 193 元。

麥當勞預計再招募逾 1000 名正職人員，無經驗可，只要對餐飲業有熱誠，最快 2-3 年即有升遷機會。

為穩定排班並讓人力調度更妥善，麥當勞已自去年底招募全新大夜正職服務員，起薪 3.9 萬元，可享週休兩日 (含 1 天週末) 和全年 123 天休假日、年終奬金等。

麥當勞不諱言，疫情改變求職者需求，許多人在選擇工作時，會基於穩定性將品牌企業列為首選，也會考量工作與生活平衡、職場安全和多元包容等企業文化。

據麥當勞內部員工調查，歡樂友善的團隊氛圍、自主彈性排班和雙週領薪最能符合打工族需求，而正職人員則對休假福利最有感，因此，提供新人到職當天就有 10 天特休和 7 天家庭日福利，年資滿 10 年的正職人員還可享 8 周帶薪假期。

目前麥當勞正職員工逾 2000 人，迄今超過 50% 做滿 10 年。